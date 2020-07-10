В трехэтажном доме в Кировской области взорвался бытовой газ

В одном из многоквартирных 3-этажных домов в поселке Кикнур Кировской области сегодня рано утром взорвался газ.

Как сообщают пользователи соцсетей, в доме рухнули перекрытия 1 и 2 этажа. Частично обвалился подъезд. Спасатели эвакуировали 16 человек.

По данным портала "Эхо Кирова", пострадали в результате взрыва три человека. 60-летний мужчина погиб.