В одном из многоквартирных 3-этажных домов в поселке Кикнур Кировской области сегодня рано утром взорвался газ.
Как сообщают пользователи соцсетей, в доме рухнули перекрытия 1 и 2 этажа. Частично обвалился подъезд. Спасатели эвакуировали 16 человек.
По данным портала "Эхо Кирова", пострадали в результате взрыва три человека. 60-летний мужчина погиб.
"Это второй случай в области за неделю. Несколько дней назад бытовой газ взорвался в самом Кирове. Там на месте погибли двое жителей дома. Еще один человек позже умер в больнице", - пишет издание.
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