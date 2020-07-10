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Столетнего ветерана ВОВ нашли со следами насильственной смерти

Происшествия

По информации МВД, убийство произошло в Кигинском районе.

"По факту разбойного нападения и убийства ветерана Великой Отечественной войны органами СК России по Башкирии возбуждено уголовное дело", — говорится в сообщении СК РФ.

Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

В ведомстве уточнили, что расследование этого дела проводится под контролем руководителя следственного управления Башкирии.

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