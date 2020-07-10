Сергей Фургал не признает вины в инкриминируемых ему преступлениях

Хабаровский губернатор, которому предъявлено обвинение в организации серии заказных убийств, вину свою не признает.

Об этом сообщил посетивший Сергея Фургала в СИЗО №1 член ОНК Алексей Мельников.

По словам правозащитника, Фургал, помещенный в двухместную камеру на изолятора Петровке, абсолютно спокоен и уверен в себе.

"Он встретил меня в светлом спортивном костюме. Говорит, что содержание его "весьма дружелюбное", кормят "неплохо". Никакой подавленности его я лично не заметил", - рассказал журналистам Мельников.

Напомним, что Губернатора Хабаровского края подозревают в убийствах предпринимателей.

Впрочем, у него есть шанс выйти из зала суда свободным, тем более с мощной группой поддержки в лице самого Жириновского.