Женщина погибла от нападения дикого медведя

Дикий медведь напал на семью в Красноярском крае.

По информации краевого главка ГУМВД, в результате нападения дикого животного скончалась женщина, которая отдыхала на природе в районе поселка Байкал вместе со своим ребенком и мужем.

"По словам мужа, раненую женщину он повез в больницу", — сказал собеседник агентства РИА "Новости".

Женщина скончалась по дороге в больницу.