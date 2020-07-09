Дикий медведь напал на семью в Красноярском крае.
По информации краевого главка ГУМВД, в результате нападения дикого животного скончалась женщина, которая отдыхала на природе в районе поселка Байкал вместе со своим ребенком и мужем.
"По словам мужа, раненую женщину он повез в больницу", — сказал собеседник агентства РИА "Новости".
Женщина скончалась по дороге в больницу.
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