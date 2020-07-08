Сухогруз с тысячами автомобилей Kia и Hyundai решили затопить в океане

В сентябре 2019 года 200-метровый сухогруз Golden Ray c 4 200 автомобилями марок Kia и Hyundai перевернулся в Атлантическом океане. Причина ЧП до сих пор неизвестна, но уже определено, что делать с судном.

Golden Ray решили затопить в океане. Сухогруз распилят на две части специальной цепью. Все автомобили, которые находились на борту, также пойдут ко дну, сообщает gcaptain.com.

Против операции выступают экологи, которые утверждают, что в океан неминуемо попадут остатки технических жидкостей. Технология операции была разработана только сейчас. Специалисты утверждают, что риски от её проведения невелики.