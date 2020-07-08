Мэр города в Хакасии попался пьяным за рулём

Мэр Саяногорска Республики Хакасия Михаил Валов в ночь на 8 июля был остановлен инспектором ГИБДД. Мужчина находился в нетрезвом состоянии, из-за чего был доставлен на освидетельствование в больницу.

Тест на алкоголь дал положительный результат. За езду в пьяном виде мэру Саяногорска грозят штраф в размере 30 000 рублей и лишение прав на срок до двух лет. Это в том случае, если правонарушение было впервые. По сведениям sayanogorsk. info, Валов уже привлекался к ответственности за пьяную езду.

Реакция мэра

Сам Валов объясняет инцидент тем, что принимал таблетки по предписанию врача. Он признал, что тест на алкоголь дал положительный результат, но заявил, что не выпивал в тот вечер.