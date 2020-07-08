Мэр Саяногорска Республики Хакасия Михаил Валов в ночь на 8 июля был остановлен инспектором ГИБДД. Мужчина находился в нетрезвом состоянии, из-за чего был доставлен на освидетельствование в больницу.
Тест на алкоголь дал положительный результат. За езду в пьяном виде мэру Саяногорска грозят штраф в размере 30 000 рублей и лишение прав на срок до двух лет. Это в том случае, если правонарушение было впервые. По сведениям sayanogorsk. info, Валов уже привлекался к ответственности за пьяную езду.
Сам Валов объясняет инцидент тем, что принимал таблетки по предписанию врача. Он признал, что тест на алкоголь дал положительный результат, но заявил, что не выпивал в тот вечер.
"17 июля мировой суд рассмотрит Протокол, составленный в отношении меня. С фактом алкогольного опьянения я не согласен, т. к. каждый день принимаю лекарства по рекомендации врачей", — заявил Валов.
Последние несколько месяцев Анастасия Заворотнюк находилась в реабилитационном центре, где восстанавливалась после трудного лечения опухоли мозга.