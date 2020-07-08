Оползень, вызванный сильнейшими ливнями,накрывшими китайскую провинцию Хубэй, стал сегодня приной гибели девяти человек.
Об этом сообщила газета People's Daily.
По данным издания, все случилось в уезде Хуанмэй рано утром.
"Сейчас спасатели ищут других возможных пострадавших", - пишет газета.
Напомним, что сильные дожди, которые уже месяц льют в Китае, унесли жизни более 100 человек. Сильнее всего,как рассказывала ранее "Правда.Ру" пострадала провинция Хубэй.
Об этом подробнее - в материале на сайте.
Последние несколько месяцев Анастасия Заворотнюк находилась в реабилитационном центре, где восстанавливалась после трудного лечения опухоли мозга.