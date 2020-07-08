В Москве горел НИИ, где разрабатывается вакцина от COVID

В ночь на среду в Москве пожарные тушили огонь на крыше НИИ биохимии, занимающегося разработкой вакцины от коронавируса.

Как сообщили в пресс-службе столичного МЧС, огонь охватил площадь в 10 кв м.