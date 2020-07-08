В Москве горел НИИ, где разрабатывается вакцина от COVID

В ночь на среду в Москве пожарные тушили огонь на крыше НИИ биохимии, занимающегося разработкой вакцины от коронавируса.
Как сообщили в пресс-службе столичного МЧС, огонь охватил площадь в 10 кв м.
В НИИ биохимии на улице Миклухо-Маклая пожар. Горит крыша, идет густой черный дым.
На место прибыли пожарные расчеты. По данным нашего источника, их туда направлено около двадцати. pic.twitter.com/Nxj0GwTlLg— Телеканал 360° (@360tv) July 7, 2020
Последние несколько месяцев Анастасия Заворотнюк находилась в реабилитационном центре, где восстанавливалась после трудного лечения опухоли мозга.