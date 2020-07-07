Задержан советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов

В Москве задержан советник гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина Иван Сафронов.

Ему предъявлено обвинение по статье 275 УК РФ о госизмене. В корпорации заявили, что содействуют следствию.

Иван Сафронов

Известно, что в мае Сафронов устроился на работу в "Роскосмос" на должность советника генерального директора Дмитрия Рогозина. До этого он работал журналистом в изданиях "Коммерсантъ" и "Ведомости".

"В "Роскосмосе" Сафронов занимался выстраиванием информационной политики внутри госкорпорации и входящих в нее предприятий, также курировал некоторые спецпрограммы. Теперь у него был прямой доступ к секретной информации, а он решил эту возможность монетизировать", — сообщает телеграм-канала "Мысли-не мысли".

В "Роскосмосе" подтвердили задержание Сафронова, но отметили, что оно не имеет отношение к его деятельности в госкорпорации.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что "Роскосмос" не будет у себя проводить "никаких революций".