В Луганской области разрушили знак "Украина"

УМВД Украины в Луганской области открыло дело по факту разрушения знака "Украина" в Станице Луганской. Постамент был установлен при въезде со стороны Донецкой народной республики (ДНР).

Как сообщает УНИАН, было открыто уголовное производство по факту хулиганства. Разрушителем оказался 52-летний местный житель. Мужчина объяснил свои действия алкогольным опьянением.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что на границе Украины при въезде в ДНР была установлена стела "Россия". Подобные знаки появятся на КПП "Еленовка", "Александровка", "Майорск" и "Октябрь".