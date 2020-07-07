В китайской провинции Хубэй новая напасть - теперь ее затопило

В центральной китайской провинции Хубэй с начала сезона дождей в июне выпало шесть циклов обильных осадков.

От разгула природы пострадали более 5 млн человек. Предварительная сумма ущерба - более 5 млрд юаней ($700 миллионов).

Дожди в провинции льют,практически не прекращаясь, начиная с 8 июня и по сегодняшний день.

По оценкам синоптиков, совокупное среднее площадное количество осадков в размере 363,9 мм, что на 45% выше уровня последних лет и является вторым по величине с 1961 года.

Проливной дождь стал причиной гибели 7 человек, 1 числится пропавшим без вести.

34,7 тысячи человек были эвакуированы.

Повреждено более 500 тысяч га земли.

Напомним, провинция Хубэй - эпицентр появления и распространения коронавируса.