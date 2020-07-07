Скончался Чарли Дэниелс - легенда кантри

Скончался Чарли Дэниелс - музыкант, имя которого внесено в Зал славы кантри-музыки. Ему было 83 года.

Знаменитый певец, композитор и инструменталист умер в больнице Нэшвилла после геморрагического инсульта. Об этом сообщил его пресс-аташе.

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Певец, гитарист и скрипач - Дэниелс начал свою карьеру, играя на блюграссе в своей родной Северной Каролине, потом переехал в Нэшвилл.

Он аккомпанировал Бобу Дилану, Леонарду Коэну, Ринго Старру. Играл с The Rolling Stones и Вилли Нельсоном.

"Я никогда не играл ноты идеально. Я никогда не пел идеально. Я просто стараюсь быть лучше сегодня вечером, чем вчера вечером, и быть лучше завтра, чем сегодня вечером", - говорил о себе сам музыкант.

На протяжении своей многолетней карьеры Дэниелс играл в Белом доме, на Суперкубке и для американских войск, дислоцированных на Ближнем Востоке. А его любимым местом для выступления, по его словам, было "любое место с хорошей толпой и хорошей зарплатой".

В прошлом месяце, критикуя антирасистских протестующих, выходящих на улицы, Дэниелс написал на своем веб-сайте, что демонстрации "против несправедливого убийства чернокожего человека" были не просто протестами, "а революционной уличной битвой против Америки и всего, что мы отстаиваем".