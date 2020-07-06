6 июля в возрасте 33 лет умерла пострадавшая при пожаре в клубе "Хромая лошадь" Ирина Пекарская. Все 11 лет она боролась за жизнь, а последний год находилась в палате паллиативной помощи.
Девушка в тот день пришла в клуб со своим мужем. Парень незадолго перед пожаром вышел на улицу, а нашёл жену только в больнице в состоянии комы. У Ирины были поражены лёгкие и случилось токсическое поражение мозга.
Муж сначала помогал Ирине, при помощи организованного им фонда была оплачена операция в Германии. Затем супруг пропал, а лечение не помогало. В последнее время женщина не узнавала родных и близких.
"Ирина все эти 11 лет только мучилась. Врачи говорили, что не было шансов на выздоровление. У нее атрофировались ноги и руки. Шансы еще были в клинике Германии. Последнее время она лежала в паллиативной палате с умирающими от онкологии пациентами", — приводит 59. ru слова мамы Ирины.
С 2020 года некоторые скважины и колодцы владельцев частных домов начнут облагаться налогом.