Пострадавшая при пожаре в "Хромой лошади" скончалась спустя 11 лет

6 июля в возрасте 33 лет умерла пострадавшая при пожаре в клубе "Хромая лошадь" Ирина Пекарская. Все 11 лет она боролась за жизнь, а последний год находилась в палате паллиативной помощи.

Девушка в тот день пришла в клуб со своим мужем. Парень незадолго перед пожаром вышел на улицу, а нашёл жену только в больнице в состоянии комы. У Ирины были поражены лёгкие и случилось токсическое поражение мозга.

Муж сначала помогал Ирине, при помощи организованного им фонда была оплачена операция в Германии. Затем супруг пропал, а лечение не помогало. В последнее время женщина не узнавала родных и близких.