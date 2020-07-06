Каширский серийный маньяк совершил самоубийство в СИЗО

Сантехник, которого обвиняют по девяти эпизодам изнасилований и убийств в Подмосковье, покончил жизнь самоубийством. Инцидент произошёл 6 июля в СИЗО.

Следствие установило, что мужчина совершал преступления с 2010 по 2020 год на территории Каширского и Ступинского районов. Он проникал в окна первого этажа, душил жертву и совершал акт насилия.