Сантехник, которого обвиняют по девяти эпизодам изнасилований и убийств в Подмосковье, покончил жизнь самоубийством. Инцидент произошёл 6 июля в СИЗО.
Следствие установило, что мужчина совершал преступления с 2010 по 2020 год на территории Каширского и Ступинского районов. Он проникал в окна первого этажа, душил жертву и совершал акт насилия.
"Шестого июля в камере следственного изолятора обнаружено тело 53-летнего жителя Каширы, обвиняемого в совершении убийства женщины. Он также подозревался в совершении серии убийств и изнасилований на территории Ступинского и Каширского городских округов", — сообщила представитель СК по Московской области Ольга Врадий.
С 2020 года некоторые скважины и колодцы владельцев частных домов начнут облагаться налогом.