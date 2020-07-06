Тигр убил смотрителя Цюрихского зоопарка на глазах у посетителей

Сибирский тигр по кличке Ирина напал и убил женщину-смотрителя зоопарка в Швейцарии на глазах у посетителей.

Сотрудники зоопарка бросились к ней на помощь и в итоге сумели вытащить тигра из клетки, однако 55-летняя женщина скончалась на месте происшествия, сообщает Zurich zoo.

"К сожалению, помощь пришла слишком поздно", - сказала пресс-секретарь Цюрихской полиции Джудит Хедл.

Тем, кто стал свидетелем этого нападения, были предоставлены профессиональные консультации психологов.

Нападения животных в зоопарках и заповедниках относительно редки, но это не первое нападение в Цюрихском зоопарке.

В декабре 2019 года крокодил укусил за руку сторожа во время рутинной операции по очистке вольера животного. Рептилию тогда застрелили.