Тигр убил смотрителя Цюрихского зоопарка на глазах у посетителей

Сибирский тигр по кличке Ирина напал и убил женщину-смотрителя зоопарка в Швейцарии на глазах у посетителей.
Сотрудники зоопарка бросились к ней на помощь и в итоге сумели вытащить тигра из клетки, однако 55-летняя женщина скончалась на месте происшествия, сообщает Zurich zoo.
"К сожалению, помощь пришла слишком поздно", - сказала пресс-секретарь Цюрихской полиции Джудит Хедл.
Тем, кто стал свидетелем этого нападения, были предоставлены профессиональные консультации психологов.
Нападения животных в зоопарках и заповедниках относительно редки, но это не первое нападение в Цюрихском зоопарке.
В декабре 2019 года крокодил укусил за руку сторожа во время рутинной операции по очистке вольера животного. Рептилию тогда застрелили.
С 2020 года некоторые скважины и колодцы владельцев частных домов начнут облагаться налогом.