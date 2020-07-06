Наводнение в Японии: счет жертв пошел на десятки

По меньшей мере 16 человек погибли и около десятка пропали без вести на южном японском острове Кюсю в результате дождей, вызвавших наводнения и оползни.

Метеорологическое агентство Японии заявило, что такого количества осадков никогда раньше не наблюдалось в этом регионе.

Счет погибших идет на десятки

Власти распорядились эвакуировать более 200 тысяч человек. На помощь оказавшимся в зоне бедствия направлены 10 тысяч военных.

На данный момент известно, то 14 жертв наводнения были найдены в одном доме престарелых, затопленном водами вышедшей из берегов реки Кума.

Ожидается, что число погибших увеличится. Пока же национальный вещатель NHK сообщает еще о 20 людях в состоянии "кардио-респираторной остановки" - термин, используемый в Японии до того, как врач официально подтвердит смерть.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал жителей страны быть"максимально бдительными".