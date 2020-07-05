Два легковых автомобиля столкнулись на трассе "Сибирь" в Иркутской области.
По информации ГУМВД региона, авария произошла между автомобилями Mazda и Toyota. По предварительным данным, водитель одной из машин пытался выехать на федеральную трассу со второстепенной дороги.
"В ДТП пострадали 10 человек, все они доставлены в больницу. Среди пострадавших двое детей", — сообщил представитель ГУМВД агентству РИА "Новости".
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