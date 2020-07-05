На федеральной трассе в Иркутской области произошло ДТП

Два легковых автомобиля столкнулись на трассе "Сибирь" в Иркутской области.

По информации ГУМВД региона, авария произошла между автомобилями Mazda и Toyota. По предварительным данным, водитель одной из машин пытался выехать на федеральную трассу со второстепенной дороги.