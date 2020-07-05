Из-за ударов молнии в Индии умерло более двадцати человек

Телеканал NDTV сообщил о количестве пострадавших от ударов молнии в индийском штате Уттар-Прадеш.

Управление комиссара по оказанию чрезвычайной помощи рассказало телеканалу о том, что из-за молнии зафиксировано как минимум 23 случая смерти, а 29 человек серьезно пострадали.

Уточняется, что большую часть жертв природного явления составляют фермеры и рабочие, которые во время сильных дождей работают в поле.