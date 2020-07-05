Телеканал NDTV сообщил о количестве пострадавших от ударов молнии в индийском штате Уттар-Прадеш.
Управление комиссара по оказанию чрезвычайной помощи рассказало телеканалу о том, что из-за молнии зафиксировано как минимум 23 случая смерти, а 29 человек серьезно пострадали.
Уточняется, что большую часть жертв природного явления составляют фермеры и рабочие, которые во время сильных дождей работают в поле.
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова Эльмана Пашаева о том, что Михаил Ефремов может быть не виновен.