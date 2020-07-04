Автомобиль въехал в протестующих в Вашингтоне

В американских городах продолжаются протесты на фоне гибели афроамериканца Джорджа Флойда, скончавшегося во время задержания из-за неосторожных действий полицейских. Так, во время очередного дебоша пострадали двое протестующих, передает РИА "Новости" со ссылкой на телеканал ABC News.

Инцидент произошел в ночь с пятницы на субботу: автомобиль, проехавший по открытому участку штатной автомагистрали I-5, сбил двоих человек. Оба были госпитализированы. Один получил угрожающие жизни травмы, второй в данный момент находится в тяжелом состоянии.