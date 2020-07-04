В промзоне в Пушкине начался пожар

В субботу, 4 июля, в городе Пушкине Московской области произошел пожар. Пламя вспыхнуло на территории местной промзоны на Кудринском шоссе, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

Сообщение о возгорании спасателям поступило в 13:58 по московскому времени. К их прибытию огонь распространился на 300 "квадратов".