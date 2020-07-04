В субботу, 4 июля, в городе Пушкине Московской области произошел пожар. Пламя вспыхнуло на территории местной промзоны на Кудринском шоссе, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.
Сообщение о возгорании спасателям поступило в 13:58 по московскому времени. К их прибытию огонь распространился на 300 "квадратов".
"По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений наблюдается дым из-под кровли. По предварительной информации, площадь — 300 квадратных метров", — передали в пресс-службе МЧС.
На переговорах в Берлине Москва намерена потребовать от Киева конкретных мер по урегулированию ситуации в Донбассе. Ответ должен быть представлен до 6 июля.