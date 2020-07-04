В Австралии мужчина стал жертвой акулы

В Австралии мужчина плавал в воде в окрестностях мыса Индиан-Хед, когда внезапно к нему начала приближаться акула. Она двигалась слишком быстро, и потерпевшему не удалось выбраться на берег, передает РИА "Новости".

Прибывшие спасатели оказали мужчине первую помощь, однако ранения оказались слишком тяжелыми: он скончался на месте.

Подобный инцидент ранее произошел в городе Кингсклифф в австралийском штате Новый Южный Уэльс, где трехметровая акула напала на мужчину. Находившимся рядом жителям удалось отбить нападение и вытащить пострадавшего на берег, однако он тоже скончался.