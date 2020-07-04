Полицейские пострадали при разгоне вечеринки в Лондоне

Семь сотрудников полиции пострадали на частной вечеринке в Лондоне.

Жители района Хаммерсмит в Лондоне пожаловались на шум и громкую музыку на улице. Полицейские отреагировали на жалобу и приехали на место проведения незаконной вечеринки.

Отдыхающим людям не понравились замечания полиции. Известно, что нарушители порядка кидались в сотрудников полиции кирпичами и другими попавшими под руку предметами.