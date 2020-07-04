Семь сотрудников полиции пострадали на частной вечеринке в Лондоне.
Жители района Хаммерсмит в Лондоне пожаловались на шум и громкую музыку на улице. Полицейские отреагировали на жалобу и приехали на место проведения незаконной вечеринки.
Отдыхающим людям не понравились замечания полиции. Известно, что нарушители порядка кидались в сотрудников полиции кирпичами и другими попавшими под руку предметами.
"Насилие, примененное в отношении сотрудников полиции, неприемлемо, и мы не допустим подобного ни в каких проявлениях", — заявил заместитель помощника комиссара Лоуренс Тейлор.
На переговорах в Берлине Москва намерена потребовать от Киева конкретных мер по урегулированию ситуации в Донбассе. Ответ должен быть представлен до 6 июля.