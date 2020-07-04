В Могадишо взорвался автомобиль с террористом

Во время взрыва в столице Сомали Могадишо пострадали семь человек.

По информации портала Hiiraan Online, террорист-смертник на большой скорости врезался в дом налогового управления.

Инцидент произошел в 8 утра. Известно, что пострадавшее здание расположено у въезда в морской порт.

Очевидцы утверждают, что со стороны места происшествия раздаются выстрелы.