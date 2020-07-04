Во время взрыва в столице Сомали Могадишо пострадали семь человек.
По информации портала Hiiraan Online, террорист-смертник на большой скорости врезался в дом налогового управления.
Инцидент произошел в 8 утра. Известно, что пострадавшее здание расположено у въезда в морской порт.
Очевидцы утверждают, что со стороны места происшествия раздаются выстрелы.
На переговорах в Берлине Москва намерена потребовать от Киева конкретных мер по урегулированию ситуации в Донбассе. Ответ должен быть представлен до 6 июля.