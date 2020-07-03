Психиатр, обследовавший маньяка Чикатило, пытался покончить с собой

87-летний психиатр Федор Кондратьев попытался свести счеты с жизнью, находясь у себя дома. На странное поведение врача обратила внимание его сиделка. Женщина сразу обратилась в экстренные службы.

В течение долгого времени Кондратьев руководил экспертным отделением Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии имени Сербского. Но в последнее время из-за проблем со здоровьем он не мог заниматься работой.

Стоит напомнить, что Федор Кондратьев был членом специальной комиссии, которая проводила судебно-психиатрическую экспертизу самого опасного маньяка XX века Андрея Чикатило.

В тот период Кондратьев в течение нескольких месяцев общался с серийным убийцей, пытаясь раскрыть причины его жестоких поступков.

На данный момент неизвестно, как себя чувствует пострадавший и что привело его к этому поступку. Родственники Кондратьева пока никак не прокомментировали ситуацию.