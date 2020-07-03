Конфликт бывших супругов перерос в трагедию

Конфликт бывших супругов в Подмосковье привел к ужасной трагедии. Пенсионер убил своего сына, после чего покончил с собой.

Источник в правоохранительных органах рассказал "360" о том, что в одной из квартир в поселке Большая Володарка обнаружили два мертвых тела.

Как выяснилось, 61 летний пенсионер зарезал своего сына и покончил с собой во время ссоры с бывшей женой.