В Красногорске на голову четырехлетней девочке упал мусорный пакет с тяжелой бутылкой. Ребенку пришлось пережить тяжелую операцию.
Пресс-служба надзорного правительства выясняет обстоятельства происшествия.
"Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с травмированием четырехлетнего ребёнка в городском округе Красногорск", — говорится в релизе.
По словам мэра города, найти окно, из которого выбросили бутылку удалось вычислить с помощью камер наблюдения. Как известно, мусор выбросили подростки.
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