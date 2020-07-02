В Красногорске на маленькую девочку упал опасный мусорный пакет

В Красногорске на голову четырехлетней девочке упал мусорный пакет с тяжелой бутылкой. Ребенку пришлось пережить тяжелую операцию.

Пресс-служба надзорного правительства выясняет обстоятельства происшествия.

"Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с травмированием четырехлетнего ребёнка в городском округе Красногорск", — говорится в релизе.

По словам мэра города, найти окно, из которого выбросили бутылку удалось вычислить с помощью камер наблюдения. Как известно, мусор выбросили подростки.