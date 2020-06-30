Несчастный случай с ребёнком произошёл в посёлке Витязево недалеко от Анапы. На один из пляжей приехала семья из пяти человек — мама с папой и их трое сыновей. Туристы установили палатку недалеко от пляжа и проводили отдых там.
Утром 30 июня дети остались на пляже без присмотра родителей. Мальчики решили поиграть в "закапывание". Братья присыпали песком младшего, 8-летнего ребёнка.
Как сообщает Anapa.life, ребёнок подавился песком и задохнулся. Вызванная бригада врачей ничем не смогла помочь мальчику.
В настоящее время следственные органы проводят проверку. Точные причины смерти ребёнка станут известны позже.
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