Мужчина в Нижнем Новгороде признался в убийстве 18 человек

Житель Нижнего Новгорода зарезал прохожего средь бела дня на глазах у людей. Мужчина в неадекватном состоянии поспорил с незнакомцем, а затем достал нож и нанёс смертельный удар.

После убийства мужчина ушёл с места преступления и даже не выкинул орудие убийства. Он продолжил идти в окровавленной одежде, но никто не обращал на него внимания.

Убийцу задержал торговец фруктами

Героем в этом происшествии выступил Шамиль, хозяин лавки по продаже фруктов. Он заметил мужчину и стал его преследовать, снимая всё на камеру. В этот момент работники лавки вызвали полицию.

Шамиль проследовал за мужчиной несмотря на его постоянные угрозы. Во время разговора преступник заявил, что совершил убийства 18 человек. Насколько правдива эта информация, ещё предстоит проверить полиции.

По словам Шамиля, он около 30 минут шёл за мужчиной, пока не приехала полиция. Параллельно следовала девушка, которая передавала сведения работникам органов правопорядка.