Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Москвичи пришли голосовать по поправкам, а их голоса уже учтены
В России будут отозваны почти 48 тысяч автомобилей Hyundai
Режиссер Кристофер Нолан запрещает актерам сидеть на съемках
Тимати подарил 8-летнему сыну Киркорова байк за 100 тысяч рублей
В Эстонии зафиксировали рост турпотока из соседних стран
Пакистан атаковал индийских пограничников
Путин обнял Лукашенко на открытии Ржевского мемориала
Мужчина, отобравший пиццу у курьера, может получить семь лет тюрьмы
Путин поблагодарил россиян, которые проголосовали по поправкам

Мужчина в Нижнем Новгороде признался в убийстве 18 человек

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Житель Нижнего Новгорода зарезал прохожего средь бела дня на глазах у людей. Мужчина в неадекватном состоянии поспорил с незнакомцем, а затем достал нож и нанёс смертельный удар.

После убийства мужчина ушёл с места преступления и даже не выкинул орудие убийства. Он продолжил идти в окровавленной одежде, но никто не обращал на него внимания.

Убийцу задержал торговец фруктами

Героем в этом происшествии выступил Шамиль, хозяин лавки по продаже фруктов. Он заметил мужчину и стал его преследовать, снимая всё на камеру. В этот момент работники лавки вызвали полицию.

Шамиль проследовал за мужчиной несмотря на его постоянные угрозы. Во время разговора преступник заявил, что совершил убийства 18 человек. Насколько правдива эта информация, ещё предстоит проверить полиции.

По словам Шамиля, он около 30 минут шёл за мужчиной, пока не приехала полиция. Параллельно следовала девушка, которая передавала сведения работникам органов правопорядка.

"Были там люди, которые стояли, и никто не подошел спросить, нужна тебе помощь или нет. Один с подружкой, вот мы справились", — разочарованно сказал Шамиль.

Последние материалы
Режиссер Кристофер Нолан запрещает актерам сидеть на съемках
Россия займет четвертое место в мире без США
Тимати подарил 8-летнему сыну Киркорова байк за 100 тысяч рублей
Мужчина в Нижнем Новгороде признался в убийстве 18 человек
В Эстонии зафиксировали рост турпотока из соседних стран
Пакистан атаковал индийских пограничников
Путин обнял Лукашенко на открытии Ржевского мемориала
Мужчина, отобравший пиццу у курьера, может получить семь лет тюрьмы
Путин поблагодарил россиян, которые проголосовали по поправкам
Ургант пошутил над допингом в российской лёгкой атлетике
Популярное
Формула небес
Астролог, предсказавший коронавирус, предрек миру новую "катастрофу"

Недавно 14-летний индийский астролог Абхигья Ананд получил мировую известность из-за того, что почти год назад предрек глобальную пандемию коронавируса.

Астролог, предсказавший коронавирус, предрек миру новую "катастрофу"
Макаревичу напомнили, как он выступал для Ельцина за деньги ЦРУ
Российский шоу-бизнес
Макаревичу напомнили, как он выступал для Ельцина за деньги ЦРУ
Общество
Названа дата начала учебного года в России
Бывший СССР
Россия готовится к защите русскоязычных в СНГ
Василий Амирджанов Опричники BLM зачищают культурный ландшафт Василий Амирджанов Любовь Степушова Час икс настал: станет ли "Северный поток-2" "замороженным активом" Любовь Степушова Игорь Буккер "Стена Чингисхана" была возведена не для войны Игорь Буккер
Комментарии
Путин попросил чиновников не искать ему замену
Путин попросил чиновников не искать ему замену
Многодневное голосование: доводы "за" и "против"
Час икс настал: станет ли "Северный поток-2" "замороженным активом"
Россия готовится к защите русскоязычных в СНГ
Экономист Бунич: "Копировать мировые финансовые структуры – это тупик"
Кадыров предлагает избрать Путина "пожизненным президентом"
Андрей Грозин: Токаев поощряет неприятие России в Казахстане
Андрей Грозин: Токаев поощряет неприятие России в Казахстане
Марихуана - наркотик или лекарство?
Суздальцев: Лукашенко всего два раза был союзником России
Андрей Грозин: Токаев поощряет неприятие России в Казахстане
Россия готовится к защите русскоязычных в СНГ
Россия готовится к защите русскоязычных в СНГ
Россия готовится к защите русскоязычных в СНГ
Россия готовится к защите русскоязычных в СНГ
Россия готовится к защите русскоязычных в СНГ
Россия готовится к защите русскоязычных в СНГ
Решится ли Турция на возвращение Святой Софии православным?
Решится ли Турция на возвращение Святой Софии православным?
Россия готовится к защите русскоязычных в СНГ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ