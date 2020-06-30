Директор одной из компьютерных фирм в Волгограде совершил насилие над двумя подростками. Жертвами насильника стали мальчики 12 и 13 лет, утверждает следствие.
Преступление произошло в микрорайоне Жилгородок. Как дети попали в баню, неизвестно. 47-летний мужчина отрицает свою вину, следствие продолжает проверку.
Суд установил мужчине арест на два месяца. Мужчина был задержан 27 июня.
"30 июня постановлением Городищенского районного суда Волгоградской области в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 27 августа", — говорится в сообщении V1. ru.
Недавно 14-летний индийский астролог Абхигья Ананд получил мировую известность из-за того, что почти год назад предрек глобальную пандемию коронавируса.