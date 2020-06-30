В Волгограде мужчина надругался над двумя мальчиками в бане

Директор одной из компьютерных фирм в Волгограде совершил насилие над двумя подростками. Жертвами насильника стали мальчики 12 и 13 лет, утверждает следствие.

Преступление произошло в микрорайоне Жилгородок. Как дети попали в баню, неизвестно. 47-летний мужчина отрицает свою вину, следствие продолжает проверку.

Суд установил мужчине арест на два месяца. Мужчина был задержан 27 июня.