Сотрудница почты украла сигареты на 3 млн

Сотрудница почты Турочака Республики Алтай была признана виновной в краже сигарет на 3 млн рублей. В течение нескольких лет руководитель коммерческого отдела совершала похищения табачной продукции, которая принадлежала Управлению Федеральной почтовой службы, сообщает прокуратура Алтая.

Суд признал женщину виновной по статье 159 УК РФ ("хищение в особо крупном размере с использованием служебного положения"). Сотруднице почты дали условное наказание сроком на три года.

Судьи учли ей состояние здоровья, нахождение на иждивении инвалидов и частичное возмещение ущерба. Женщине также назначили испытательный срок на четыре года.