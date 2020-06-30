В Краснодаре расстреляли местного бизнесмена

Поздно вечером 29 июня в Краснодаре произошло убийство местного предпринимателя. Мужчина был владельцем одной из фирм, оказывающих интернет-услуги.

К мужчине на улице Леваневского около 21.00 подъехал автомобиль Lada Granta. С заднего сиденья вышел мужчина и расстрелял жертву. Убийца сел назад, авто скрылось.

От огнестрельного ранения бизнесмен скончался на месте. СК РФ возбудил уголовное дело по факту убийства. По камере видеонаблюдения установлен номер автомобиля. Полиция продолжает поиски убийцы и его сообщников.

По сведениям "КП", следствие проверяет несколько версий убийства — коммерческая деятельность бизнесмена и его долги.