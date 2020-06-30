В Подольске мужчина сжёг палатку для голосования по поправкам

В ночь на 30 июня в Подольске сгорел шатёр, предназначенный для проведения голосования по поправкам в Конституцию. Пожар произошёл в результате поджога.

Камера уличного видеонаблюдения зафиксировала инцидент. В ролике видно, как парень заходит внутрь палатки, после чего она вспыхивает. Мужчина после этого спокойно уезжает на велосипеде.

Поджигателем оказался местный житель 1984 года рождения. Полиции он объяснил свои действия тем, что был пьян. Детали происшествия и его мотивы выясняются.