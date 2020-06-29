Соседский алабай отгрыз руку матери двух детей

34-летняя Ольга Босоногова из Москвы лишилась руки после встречи с соседской собакой породы алабай. Женщина прогуливалась с маленьким сыном, в какой-то момент к ней подбежал алабай и вцепился в руку.

"Пыталась за траву, за песок хвататься. А он сильный, он одним рывком меня опять туда", — приводит слова Босоноговой НТВ.

Маму спас её сын, который побежал за помощью. К женщине подоспел её коллега по работе, но в тот момент хозяин собаки уже оттаскивал пса.

Спасти руку Ольге пытались в трёх больницах, но это не удалось. Женщина, которая сама воспитывает двух детей, будет жить без левой руки.

"Я не мстительная, но я хочу, чтобы он ответил. Я — молодая женщина, мать двоих детей, я осталась просто…", — говорит Ольга.

Наказание для хозяина собаки

Соседи хозяина собаки рассказали, что нередко пёс гулял в одиночестве. Мужчину несколько раз предупреждали, но достучаться до него так и не смогли.

Геннадий Пёрышкин заявляет, что усыпил пса после инцидента. Но подтвердить это мужчина не смог. Мужчина на словах не снимает с себя ответственности, но пока ничего не сделал. Родственники жертвы хотят, чтобы мужчину наказали по всей строгости закона.