В Москве нашли женщину, выкинувшую в окно бутылку на голову малыша

В Москве нашли женщину, которая бросила в окно бутылку и попала в голову годовалому ребенку. Происшествие произошло в одном из спальных районов столицы. Семейная пара прогуливалась с малышом, когда из окна прилетел "снаряд" и попал точно в висок мальчику.

У малыша гематома на голове, но его жизни пока ничего не угрожает.

Полиция, прибывшая на место, изъяла бутылку и нашла покупателя по штрих-коду. Женщина приобрела спиртное в магазине рядом с домом. После просмотра камер видеонаблюдения её удалось вычислить.

Преступницей оказалась 60-летняя пенсионерка, которая часто выпивает. На женщину заведут дело, родители мальчика намерены написать заявление в полицию.