В Вашингтоне повредили статую Эндрю Джексона

Протестующие в Вашингтоне повредили статую седьмого президента США.

Из пресс-релиза министерства юстиции США следует, что четырем причастным были предъявлены обвинения в порче имущества федеральной собственности.

Прокурор округа Колумбия предупредил протестующих об ответственности за подобные поступки.