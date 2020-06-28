Протестующие в Вашингтоне повредили статую седьмого президента США.
Из пресс-релиза министерства юстиции США следует, что четырем причастным были предъявлены обвинения в порче имущества федеральной собственности.
Прокурор округа Колумбия предупредил протестующих об ответственности за подобные поступки.
"Ваше агрессивное поведение и преступные действия не останутся безнаказанными", — приводятся в релизе слова исполняющего обязанности прокурора округа Колумбия Майкла Шервина.
Актер Михаил Ефремов попросил своего адвоката Эльмана Пашаева сделать "политическое заявление" от его имени.