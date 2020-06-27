В Омсукчанском округе Колымы участник геологической экспедиции стал жертвой дикого медведя.
УМВД России сообщило о том, что погибшему мужчине было 68 лет.
"На возвышенности "Тынгыльчанская", расположенной примерно в 150 километрах от поселка Омсукчан, обнаружен труп мужчины, участника геолого-разведывательной экспедиции, с признаками насильственной смерти", — говорится в сообщении.
Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия отправлена следственная группа.
Видео с камер наблюдения, зафиксировавшее, как солдат прикладом винтовки разбивает стекла в машине ФСО прямо перед началом парада Победы в Москве, опубликовало ТАСС.