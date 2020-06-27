На Колыме геолог погиб от укусов дикого медведя

В Омсукчанском округе Колымы участник геологической экспедиции стал жертвой дикого медведя.

УМВД России сообщило о том, что погибшему мужчине было 68 лет.

"На возвышенности "Тынгыльчанская", расположенной примерно в 150 километрах от поселка Омсукчан, обнаружен труп мужчины, участника геолого-разведывательной экспедиции, с признаками насильственной смерти", — говорится в сообщении.

Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия отправлена следственная группа.