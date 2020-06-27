Неряшливый астронавт НАСА потерял зеркало в открытом космосе

Американский астронавт потерял нарукавное зеркало при выходе в открытый космос из Международной космической станции.

По словам астронавта, зеркало сорвалось и улетело в открытый космос со скоростью около километра в час.

На сайте spaceflightnow сообщается о том, что ничего страшного не произошло. Предмет весом в 50 грамм не способен навредить просторам бесконечного космоса.