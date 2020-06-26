Мать, замуровавшая сына в бетон, получила обвинения

Следственные органы предъявили обвинения 56-летней Галине Морозовой, которая убила 12-летнего сына и замуровала его в бетон. Женщина является известной в Астрахани активисткой. Однажды она пыталась принять участие в выборах главы региона, но не прошла процедуру регистрации.

Инцидент произошёл 5 марта, когда мальчик, сбежавший на день из дома, вернулся к матери. Между женщиной и ребёнком произошёл конфликт, сын получил несколько ударов гантелью.

Мальчик скончался на месте. Мать спрятала тело в погребе у старшего сына и залила его бетоном. После этого женщина выбросила орудие убийства в реку.

6 марта Морозова обратилась в полицию с заявлением о пропаже ребёнка. Несколько месяцев она изображала горе. Мальчика нашли после её признательных показаний.