Житель Новосибирска случайно уехал в вагоне с углём в соседний регион

На границе Кемеровской и Новосибирской областей произошёл инцидент с 59-летним мужчиной. На станции Югра, которая относится к Кузбассу, задержали дачника, ехавшего из Новосибирска в вагоне с углём.

Дачник находился в состоянии алкогольного опьянения. Полиции он объяснил произошедшее тем, что забрался в вагон на станции Инская Новосибирской области, то есть за 174 км от Югры.

По словам мужчины, он задержался у своих друзей не успел на электричку в посёлок Жеребцово, где находится его дача. Чтобы добраться до места назначения, дачник забрался в вагон с углём, но не знал о том, что состав идёт без остановок.

Спустя три часа пути его заметили работники железнодорожной станции. Состав пришлось остановить в Югре и снять мужчину с поезда.

Дачнику грозит штраф

По статье КоАП 11.17 за "самовольный проезд в грузовом поезде" мужчине будет назначен штраф. Его размер составляет 100 рублей.