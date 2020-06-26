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Более 100 человек в Индии скончались от удара молнии

Происшествия

За прошедшие сутки в Индии 107 человек скончались от удара молний. В основном все получили смертельные увечья во время работы на полях, сообщает The Times of India.

83 человека погибли в штате Бихар, ещё 24 человека - в штате Уттар-Прадеш. Грозовые ливни принёс в Индию летний муссон.

Власти страны предупреждали об опасности, но большинство работников не стали укрываться от дождя. Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования семьям погибших, руководители штатов окажут им финансовую помощь.

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