Более 100 человек в Индии скончались от удара молнии

За прошедшие сутки в Индии 107 человек скончались от удара молний. В основном все получили смертельные увечья во время работы на полях, сообщает The Times of India.

83 человека погибли в штате Бихар, ещё 24 человека - в штате Уттар-Прадеш. Грозовые ливни принёс в Индию летний муссон.

Власти страны предупреждали об опасности, но большинство работников не стали укрываться от дождя. Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования семьям погибших, руководители штатов окажут им финансовую помощь.