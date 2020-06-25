В Крыму трёх чеченцев задержали за похищение человека

Три жителя Чеченской Республики были задержаны в Крыму за похищение человека. Они требовали выкуп за местного жителя Ялты в размере 1 млн рублей, сообщает СК по Крыму.

Потерпевший работал вместе с жителями Чечни на одной из строек. Когда мужчине перечислили крупную сумму за проделанную работу, коллеги приехали к нему домой, схватили и отвезли в лес около посёлка Голубой Залив.

Похитители требовали выкуп. Друг потерпевшего заплатил часть суммы, а взамен получил паспорт и мобильный телефон крымчанина. В тот же день чеченцев задержала полиция, сообщает "КП".

Сам местный житель во время операции смог высвободиться и убежать.

Обвиняемым грозит 12 лет лишения свободы и штраф в размере 500 тыс. рублей.