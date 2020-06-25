Сын Хрущёва в США скончался от ранения в голову

В США раскрыли подробности гибели Сергея Хрущёва, сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва. О смерти учёного стало известно 18 июня, но причины случившегося не назывались.

По сведениям AP, тело Хрущёва нашли в его рабочем кабинете в собственном доме. Приехавшая полиция обнаружила огнестрельное ранение в голову, рядом лежал пистолет Glock-17.

Основная версия полиции — неосторожное обращение с оружием. На рабочем столе мужчины находились промасленная тряпка и маслёнка. Следователи считают, что Хрущёв мог забыть разрядить пистолет и выстрелить в самого себя случайно.

Также рассматриваются другие версии, среди которых самоубийство.

Сергей Хрущев

Сын Никиты Хрущева впервые посетил США в 1991 году. Он был приглашен для чтения лекций в Университете Брауна.

Хрущев был учёным, в разные годы он работал в СССР, России и США.