В Сыктывкаре загорелся гараж на площади 700 квадратных метров

В Сыктывкаре загорелся гараж на площади 700 квадратных метров.

В пресс-службе МЧС сообщили о возгорании кровли здания, которое используется в качестве гаража. О пострадавших не сообщается.