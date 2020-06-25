В Сыктывкаре загорелся гараж на площади 700 квадратных метров.
В пресс-службе МЧС сообщили о возгорании кровли здания, которое используется в качестве гаража. О пострадавших не сообщается.
"По прибытии подразделений в 07.10 установлено, что площадь пожара составляет 700 квадратных метров, работает пять звеньев ГДЗС, подается на тушение пять ручных стволов. Пострадавших и погибших нет", — говорится в сообщении.
Сумма денежной компенсации, которую назначит суд Михаилу Ефремову за непреднамеренное убийство курьера Сергея Захарова, составит около миллиона рублей.