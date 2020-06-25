Житель Уфы до смерти избил педофила

Житель Уфы, убивший педофила попросил о присутствии присяжных заседателей.

Инцидент произошел 30 января. К 33-летнему Владимиру Санкину обратился подросток с просьбой разобраться с неизвестным, который совершил против него и еще одного сверстника сексуальное преступление.

В результате конфликта 54-летний педофил скончался в машине скорой помощи.