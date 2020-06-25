Житель Уфы, убивший педофила попросил о присутствии присяжных заседателей.
Инцидент произошел 30 января. К 33-летнему Владимиру Санкину обратился подросток с просьбой разобраться с неизвестным, который совершил против него и еще одного сверстника сексуальное преступление.
В результате конфликта 54-летний педофил скончался в машине скорой помощи.
"В Калининский районный суд Уфы поступило уголовное дело в отношении 34-летнего уроженца Уфы, который, по версии следствия, совершил особо тяжкие преступления против жизни пожилого мужчины и его собственности… При ознакомлении с материалами уголовного дела обвиняемый заявил ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей", — сказал собеседник агентства.
Сумма денежной компенсации, которую назначит суд Михаилу Ефремову за непреднамеренное убийство курьера Сергея Захарова, составит около миллиона рублей.