Телеграмм-канал 112, специализирующийся на освещении хроники происшествий, сообщает, что сотрудники ФСБ предотвратили неприятный инцидент, который мог бы случиться во время Парада Победы на Красной площади в Москве.
По данным издания, некий солдат срочной службы (имя его не называется) по требованию сотрудников ФСБ был в спешном порядке выведен из парадного расчета в резерв. Узнав о том, что маршировать по брусчатке он не будет,парень стал кричать о своей ненависти к ФСБ и прикладом автомата разбил стекла машины ФСО.
Военнослужащего задержали. Против него, как стало известно "112", будет возбуждено уголовное дело.
"На вопрос, планировал ли он устроить провокацию во время Парада, солдат пока не отвечает", - говорится в материале.
Сумма денежной компенсации, которую назначит суд Михаилу Ефремову за непреднамеренное убийство курьера Сергея Захарова, составит около миллиона рублей.