СМИ сообщают о предотвращенной ФСБ диверсии на Параде Победы

Телеграмм-канал 112, специализирующийся на освещении хроники происшествий, сообщает, что сотрудники ФСБ предотвратили неприятный инцидент, который мог бы случиться во время Парада Победы на Красной площади в Москве.

По данным издания, некий солдат срочной службы (имя его не называется) по требованию сотрудников ФСБ был в спешном порядке выведен из парадного расчета в резерв. Узнав о том, что маршировать по брусчатке он не будет,парень стал кричать о своей ненависти к ФСБ и прикладом автомата разбил стекла машины ФСО.

Военнослужащего задержали. Против него, как стало известно "112", будет возбуждено уголовное дело.