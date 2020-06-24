Старший брат замурованного в бетон ребёнка знал об убийстве

Старший брат 12-летнего мальчика из Астрахани, которого убила мать и замуровала в бетон, знал о случившемся. Следственные органы выясняют степень причастности мужчины к убийству, сообщает News.ru.

Старший брат более трёх месяцев молчал об убийстве, но на очередном допросе "раскололся". Тело 12-летнего ребёнка нашли в его доме - труп замуровали в пол одного из помещений.

Ранее "Правда.Ру" сообщала подробности инцидента. 4 марта Галина Морозова, известный астраханский политик, во время конфликта с сыном ударила его гантелей. Мальчик скончался на месте, а мать решила "замести следы".

Спустя два дня Морозова обратилась в полицию с заявление о пропаже сына и несколько месяцев запутывала следствие. Сейчас она взята под стражу.

После того, как Галина призналась, она указала на место, где спрятала орудие убийства. Следователи нашли гантель, телефон мальчика и шнур от компьютера на дне реки.