В Панаме танкер протаранил железнодорожный мост

Администрация Панамского канала сообщила о том, что танкер Bluebill стал причиной обрушения одного из пролетов железнодорожного моста.

"Панамский канал расследует причины столкновения судна с железнодорожным мостом через реку Чагрес в городе Гамбоа", — говорится в сообщении в микроблоге администрации в Twitter.

Известно, что к устранению аварии будет привлечена администрация канала, а также компания, обслуживающая данный участок железной дороги.

Со слов компании, происшествие не стало причиной приостановки движения поездов.