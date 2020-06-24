Администрация Панамского канала сообщила о том, что танкер Bluebill стал причиной обрушения одного из пролетов железнодорожного моста.
"Панамский канал расследует причины столкновения судна с железнодорожным мостом через реку Чагрес в городе Гамбоа", — говорится в сообщении в микроблоге администрации в Twitter.
Известно, что к устранению аварии будет привлечена администрация канала, а также компания, обслуживающая данный участок железной дороги.
Со слов компании, происшествие не стало причиной приостановки движения поездов.
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