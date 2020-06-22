В Петербурге осудили двух фигурантов дела «Сети»

Промышленный альпинист Юлий Бояршинов приговорен к 7 годам лишения свободы, а его сообщник программист Виктор Филинков — к 5,5. Осужденные будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Бояршинов признал свою вину на суде. Он сообщил, как создавалась петербургская ячейка "Сети". Филинков вину не признавал, заявив, что на допросах у него выбивали признание силой.

Напомним, что в феврале в Пензе был вынесен приговор семи участникам дела "Сети". Их обвинили в том, что они создали террористическое сообщество и собрались совершить серию нападений. Злоумышленникам дали сроки от 6 до 18 лет.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Волгограде сотрудники ФСБ провели задержание подростка, который готовил массовое убийство в своей школе. У подростка изъяли самодельную бомбу, холодное оружие и коктейли Молотова.