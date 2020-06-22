Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Эксперт: Абэ давно мечтает изменить Конституцию Японии
Зеленский намерен оплатить штраф за нарушение карантина
Пользователи соцсетей не поверили в развод Харламова и Асмус
Настя Тропицель хотела, чтобы её кремировали на Бали
В Москве построят деревянный многоэтажный дом
Харламов уже подал на развод с Асмус
Трамп озвучил условие для встречи с Мадуро
На станции "Мирный" в Антарктиде произошел пожар
Эксперт объяснил, что курский силовик мог "слить" спецслужбам Украины

В Петербурге осудили двух фигурантов дела «Сети»

Происшествия

Промышленный альпинист Юлий Бояршинов приговорен к 7 годам лишения свободы, а его сообщник программист Виктор Филинков — к 5,5. Осужденные будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Бояршинов признал свою вину на суде. Он сообщил, как создавалась петербургская ячейка "Сети". Филинков вину не признавал, заявив, что на допросах у него выбивали признание силой.

Напомним, что в феврале в Пензе был вынесен приговор семи участникам дела "Сети". Их обвинили в том, что они создали террористическое сообщество и собрались совершить серию нападений. Злоумышленникам дали сроки от 6 до 18 лет. 

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Волгограде сотрудники ФСБ провели задержание подростка, который готовил массовое убийство в своей школе. У подростка изъяли самодельную бомбу, холодное оружие и коктейли Молотова.

Последние материалы
Бизнес просит ввести сертификаты на экспорт зерна
В РПЦ оценили "канонизацию" Флойда
В Петербурге осудили двух фигурантов дела «Сети»
Тату-мастер Марья Тюрпеко: у многих татуировщиков — антисанитария
Эксперт: Абэ давно мечтает изменить Конституцию Японии
Зеленский намерен оплатить штраф за нарушение карантина
Что сеет главная дачница Октябрина Ганичкина в июне, как растит урожай
Тест пройден! Четыре вывода из пробного электронного голосования
Пользователи соцсетей не поверили в развод Харламова и Асмус
Настя Тропицель хотела, чтобы её кремировали на Бали
Популярное
Новости Белоруссии
Лукашенко пригрозил белорусам плетью

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ещё раз напомнил жителям страны о необходимости защищать суверенитет государства.

Лукашенко пригрозил белорусам плетью
Пара купила авто за 100 долларов и продала его Илону Маску за $1 млн
Практика
Пара купила авто за 100 долларов и продала его Илону Маску за $1 млн
Военные новости
В Госдуме прокомментировали украинскую "атаку на Новороссийск"
Новости спорта
30-летняя чемпионка мира по стрельбе умерла после родов
Василий Амирджанов Листья и обильные осадки утопили Москву в "ванне" Василий Амирджанов Игорь Буккер Нацистское золото найдут в Польше Игорь Буккер Усам Оздемиров Венчурный капитал: кому успех, кому провал Усам Оздемиров
Комментарии
Политолог Сергей Михеев: Америка – империя лжи
В Петербурге начальник ГИБДД заставил снять тонировку с Rolls-Royce
Аварии на Чернобыльской АЭС случались и до 1986 года
Адвокат: Ефремов сел за руль, чтобы помочь другу
Адвокат: Ефремов сел за руль, чтобы помочь другу
Пассажиры подали в суд на "American Airlines" из-за расизма
Европе не понравились поправки в Конституцию: что теперь будет
Свыше 11 тысяч детей родили несовершеннолетние матери в России
Сын Боярского объяснил пугающий внешний вид своего отца
Кадыров поддержал вероятное выдвижение Путина в президенты
Адвокат: Ефремов сел за руль, чтобы помочь другу
Пара купила авто за 100 долларов и продала его Илону Маску за $1 млн
Адвокат: Ефремов сел за руль, чтобы помочь другу
Зюганов выступил против самовластия президента
Парень Насти Тропицель раскрыл подробности её гибели
Спицын: во время боярского правления государство могло исчезнуть
Лукашенко пригрозил белорусам плетью
Известный китайский историк прочел статью Владимира Путина о войне
Мария Магдалена Тункара: этично говорить не "негр", а "темнокожий"
Лайфхаки от экономиста: как накопить на безбедную старость
Адвокат: Ефремов сел за руль, чтобы помочь другу
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ