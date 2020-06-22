Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Где применяются молекулярные машины?
Гендиректор "Шахтёра": "Сложно привыкнуть, что у нас нет дома"
Ефремов шесть раз в год посещал Юрмалу для реабилитации
Песков рассказал, что за портрет лежит у Путина в кабинете
Стало известно, как защитить смартфон от самовозгорания в жару
Токаев приедет на парад Победы в Москве
Microsoft выпустила обновление для Windows 7
Российские фигуристы Степанов и Лукашевич перешли в сборную Белоруссии
В семье Аллы Пугачевой появится ещё один ребенок

В Ленобласти экс-депутат открыл стрельбу по семье в лодке

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

На озере в Ленинградской области 35-летний мужчина открыл стрельбу по семье, катавшейся на лодке. Инцидент произошёл 20 июня, ранена была 32-летняя женщина. Она отправлена в больницу в тяжелом состоянии, сообщает 47news.

Илье Русинову, бывшему депутату округа Измайловское, не понравилось, что к его дачному участку, расположенному на берегу озера подплывает лодка. Он выстрелил по людям один раз и попал в женщину. Вместе с ней в лодке находился муж и 14-летняя дочь.

По данным полиции, лодка находилась в 70 метрах от берега. Против Русинова возбуждено уголовное дело, экс-депутат и бизнесмен задержан.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о стрельбе в Москве. Молодой парень расстрелял трёх человек в квартире и застрелился сам.

Последние материалы
Зеленский ещё не знает, верить ли Путину
Где применяются молекулярные машины?
Гендиректор "Шахтёра": "Сложно привыкнуть, что у нас нет дома"
Ефремов шесть раз в год посещал Юрмалу для реабилитации
Песков рассказал, что за портрет лежит у Путина в кабинете
Стало известно, как защитить смартфон от самовозгорания в жару
Токаев приедет на парад Победы в Москве
Microsoft выпустила обновление для Windows 7
Российские фигуристы Степанов и Лукашевич перешли в сборную Белоруссии
В семье Аллы Пугачевой появится ещё один ребенок
Популярное
Новости Белоруссии
Лукашенко пригрозил белорусам плетью

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ещё раз напомнил жителям страны о необходимости защищать суверенитет государства.

Лукашенко пригрозил белорусам плетью
Пара купила авто за 100 долларов и продала его Илону Маску за $1 млн
Практика
Пара купила авто за 100 долларов и продала его Илону Маску за $1 млн
Военные новости
В Госдуме прокомментировали украинскую "атаку на Новороссийск"
Российский шоу-бизнес
Опубликованы подробности гибели Насти Тропицель
Василий Амирджанов Зюганов выступил против самовластия президента Василий Амирджанов Игорь Буккер Нацистское золото найдут в Польше Игорь Буккер Усам Оздемиров Венчурный капитал: кому успех, кому провал Усам Оздемиров
Комментарии
Европе не понравились поправки в Конституцию: что теперь будет
Свыше 11 тысяч детей родили несовершеннолетние матери в России
Сын Боярского объяснил пугающий внешний вид своего отца
Кадыров поддержал вероятное выдвижение Путина в президенты
Адвокат: Ефремов сел за руль, чтобы помочь другу
Пара купила авто за 100 долларов и продала его Илону Маску за $1 млн
Адвокат: Ефремов сел за руль, чтобы помочь другу
Зюганов выступил против самовластия президента
Парень Насти Тропицель раскрыл подробности её гибели
Спицын: во время боярского правления государство могло исчезнуть
Лукашенко пригрозил белорусам плетью
Известный китайский историк прочел статью Владимира Путина о войне
Мария Магдалена Тункара: этично говорить не "негр", а "темнокожий"
Лайфхаки от экономиста: как накопить на безбедную старость
Адвокат: Ефремов сел за руль, чтобы помочь другу
Путин: визит руководства Украины в Москву неизбежен
Чем абсурднее, тем лучше? Россию обвинили в создании "атмосферы страха"
Адвокат: Ефремов сел за руль, чтобы помочь другу
Пара купила авто за 100 долларов и продала его Илону Маску за $1 млн
C 22 июня жители ДНР смогут выехать на Украину
Лукашенко пригрозил белорусам плетью
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ