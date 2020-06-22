В Ленобласти экс-депутат открыл стрельбу по семье в лодке

На озере в Ленинградской области 35-летний мужчина открыл стрельбу по семье, катавшейся на лодке. Инцидент произошёл 20 июня, ранена была 32-летняя женщина. Она отправлена в больницу в тяжелом состоянии, сообщает 47news.

Илье Русинову, бывшему депутату округа Измайловское, не понравилось, что к его дачному участку, расположенному на берегу озера подплывает лодка. Он выстрелил по людям один раз и попал в женщину. Вместе с ней в лодке находился муж и 14-летняя дочь.

По данным полиции, лодка находилась в 70 метрах от берега. Против Русинова возбуждено уголовное дело, экс-депутат и бизнесмен задержан.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о стрельбе в Москве. Молодой парень расстрелял трёх человек в квартире и застрелился сам.