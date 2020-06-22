Мать замурованного в бетон ребёнка призналась в убийстве

56-летняя Галина Морозова из Астрахани призналась в убийстве 12-летнего сына. Инцидент, произошедший в марте, прогремел не только на весь регион, но и на всю страну.

Шестого марта женщина обратилась в полицию с заявлением о пропаже ребёнка. По словам Морозовой, сын ушёл в школу и не вернулся. Органы правопорядка начали искать мальчика и нашли его в доме старшего брата.

12-летний ребёнок был замурован в пол в одном из помещений. После длительных допросов мать призналась в убийстве.

Четвертого марта между женщиной и сыном произошёл конфликт. Морозова два раза ударила ребёнка гантелей, из-за чего он умер. Обстоятельства того, как мать замуровала сына в бетон, сейчас выясняются.

На допросе Морозова указала место, куда выкинула орудие убийства. Следователи нашли на дне реки пакет с гантелей. Также там находился телефон ребёнка и шнур от компьютера. Каким образом был использован провод, пока неизвестно.

Женщине предъявили обвинения по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ — "Убийство малолетнего лица, заведомо для виновного сопряженное с беспомощным состоянием, а равно сопряженное с похищением". Пока Морозову отправили под арест на два месяца.

Кто такая Галина Морозова

Морозова — известный в регионе политический деятель. В прошлом году она подавала документы на выборах губернатора, но так и не принимала участия в них.

Женщина в разные годы была связана с партиями КПРФ и "Справедливая Россия", но нигде так и не задержалась.

По сведениям портала "Пункт А", Морозова состояла в рабочей группе при мэрии Астрахани по реализации программы "Комфортная городская среда". Женщина называла себя общественным деятелем организации "Союз ветеранов Астраханской области", но найти такую в реестре Минюста не удалось.